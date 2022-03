Telenovela Dybala, PSG del në skenë

Paulo Dybala është ende shumë larg rinovimit me uventusin.

Vazhdimi i Kylian Mbappe do të fillojë të marrë vrull. Siç e ka bërë të ditur ekskluzivisht le10sport.com, sulmuesi i PSG-së ka një marrëveshje parimore me Real Madridin, prandaj detyrimi për Leonardon që të gjejë shpejt një pasardhës. U përmendën disa emra, përfshirë atë të Paulo Dybala.

Në fund të kontratës me Juventusin në fund të sezonit, argjentinasi mund të joshet të kërkojë diku tjetër pas shtatë viteve të kaluara në Torino.

Marrëdhënie e komplikuar mes Juves dhe Dybala

Aq më tepër që marrëdhënia e tij me Juventusin duket se po komplikohet. Sipas informacioneve të L’Equipe, klubi torinez do të vazhdojë të shtyjë negociatat me lojtarët në fund të kontratës. Argumentohet se deri në fund të muajit duhet të mbahet një takim vendimtar dhe se klubet e interesuara do të kishin ardhur vetëm për të pyetur, pa bërë një ofertë. /albeu.com/