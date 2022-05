Telashe në familjen Beckham, një grua ngre akuza të forta dhe ka një pretendim të çuditshëm

Çfarë historie me protagonist ish-futbollistin dhe biznesmenin David Beckham, i cili së bashku me familjen e tij po ngacmohet nga një grua që pretendon se është nëna biologjike e vajzës së tij, Harper Seven, dhe akuzon legjendën e Manchester United se i ka vjedhur vezët.

Për shkak të këtij incidenti, Beckham ndihet i “kërcënuar” dhe “i frikësuar për sigurinë e familjes së tij”, pasi gruaja është paraqitur në më shumë se një rast në shkollën e vajzës së tij për t’u përpjekur të flasë me të dhe i ka dërguar letra ish-futbollistit, sipas “BBC”.

Përveç kësaj, Sharon Bell, 58 vjeç, u përpoq të depërtonte në shtëpitë e Beckham në Londër dhe Oxfordshire më 9 korrik dhe 9 shtator 2021, respektivisht, me “besimin deluziv” se ajo ishte në një lidhje me Beckham, dhe se ai dhe ai gruaja, Victoria Beckham, i vodhi vezët.

Në një seancë përpara Gjykatës së Magjistraturës së Westminsterit, Bell u deklarua e pafajshme për ngacmimet dhe përballet me gjyqin në korrik.

“Bell ka në fakt një besim deluzional se ajo ishte në një lidhje me David Beckham, se ai vodhi vezët e saj dhe se Harper Beckham është fëmija i saj legjitim dhe kjo është arsyeja pse ne besojmë se ajo u paraqit në shkollën e Harper Beckham më 18 nëntor 2021. ”, tha prokurorja Arizuna Asante.

“David Beckham ndihej i frikësuar për sigurinë e familjes së tij, dhe ai besonte se kjo sjellje ishte në shënjestër dhe frikësuese… ai thotë se nuk e njeh të pandehuren dhe ajo nuk është nëna e fëmijëve të tij”, shtoi ajo.

Edhe pse Bell nuk është e përshtatshme për t’u gjykuar, sipas avokates së saj Lisa Wilson, është bërë një kërkesë që Beckhams të thirren si dëshmitarë pasi të kthehen në Mbretërinë e Bashkuar nga pushimet.

“Faktet e ndjekjes së supozuar nuk janë të diskutueshme… Pranohet që zonja Bell i dërgoi një sërë letrash. Asgjë nga këto nuk u dëshmua drejtpërdrejt nga David Beckham”, tha gjykatësi i qarkut Michael Snow.

“E vetmja dëshmi që Victoria Beckham mund të japë është se ajo u ndje e kërcënuar dhe e frikësuar për sigurinë e familjes së saj për shkak të sjelljeve të zonjës Bell.

Është një “pohim i çuditshëm që vezët e Bellit janë vjedhur dhe se fëmija i familjes Beckham është fëmija i saj. Kushdo qoftë edhe në mënyrë të paqartë biologjikisht i njohur mund të shohë që në fillim se ky është qartësisht një pohim deluziv,” shtoi gjyqtari./ h.ll/albeu.com