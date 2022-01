“Tek Reali nuk ndihesha i qetë, më mungonte vetëbesimi për të luajtur”

Theo Hernandez po shkëlqen te Milani, klubi ku ai mbërriti në vitin 2019 pas dy vitesh në Real Madrid, ku kaloi pa u vënë re.

Lojtari francez ka rrëfyer për The Athletic se: “Te Real Madrid më mungonte besimi për të luajtur më i qetë dhe për të ecur përpara, por te Milani e kam”.

“Mund të lidhem më mirë me sulmuesit dhe sulmuesit”, tha ai. Sulmi dhe hyrja në fushë më pëlqejnë. Unë luaj me më shumë liri për të shënuar gola dhe për të dhënë më shumë asistime.”

Në intervistë, Theo Hernandez pranon se idhulli i tij ishte Maldini dhe tani të jesh me të në Milan është pak më pak se një ëndërr.

“Kur isha fëmijë, pashë Paolo Maldinin”, thotë Theo, për të shpjeguar se si ishte kalimi i tij në Milano ku Maldini luajti një rol të rëndësishëm.

“Unë kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me Maldinin, që nga hera e parë që u takuam në Ibiza. Ai më tha se isha një lojtar shumë i rëndësishëm, shumë i mirë, por se duhej të punoja shumë çdo ditë. Falë kësaj, unë jam lojtari që jam sot dhe flasim çdo ditë me Maldinin që vjen për të parë seancat tona stërvitore. Është një nder që kemi Maldinin, mbrojtësin më të mirë në botë për një kohë të gjatë, këtu me ne”. /albeu.com/