Tebas sfidon Mbappen për ardhjen te Real Madrid

Ndërsa Kylian Mbappe duket se po shkon drejt Real Madridit, Javier Tebas shpreson të jetë në gjendje të llogarisë në praninë e sulmuesit francez në La Liga sezonin e ardhshëm.

I lirë në fund të sezonit, Kylian Mbappe po përgatitet të marrë një vendim vendimtar për pjesën tjetër të karrierës së tij.

Sipas le10sport.com për momentin, Kylian Mbappe nuk ka nënshkruar asgjë, por ardhja e tij në Spanjë duket se është në rrugën e duhur, sa për të kënaqur Javier Tebas, presidentin e La Liga -s .

I pyetur nga ESPN për Kylian Mbappe, Javier Tebas pranon se ardhja e kampionit të botës do të ishte e dobishme për kampionatin spanjoll.

“Mendoj se Mbappe është ndër lojtarët më të mirë në botë, ndër dy apo tre më të mirët. Ai do të sillte shumë në La Liga, do të na ndihmonte shumë. Duhet të dini se si të përfitoni nga ardhja e mundshme e Mbappe për të vazhduar rritjen e La Liga-s. Të gjithë do ta donin Mbappen në kampionatin e tyre dhe padyshim që ai do të ishte një aset i madh për La Liga-n ”, thotë Tebas, në fjalën e transmetuar nga Marca. /albeu.com/