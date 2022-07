Të tjera përgjime mes Pique dhe Rubiales, mbrojtësi i Barçës i kërkoi presidentit të Federatës të shtynte ndeshjen

Gerard Pique i kërkoi presidentit të FA spanjolle, Luis Rubiales, të zhvendoste një ndeshje me Spanjën në mënyrë që ai të mund të shikonte një ndeshje tenisi, sipas raportimeve në mediat spanjolle.

Lajmi vjen disa ditë pasi audio zbuloi se mbrojtësi i Real Madridit dhe Spanjës, Sergio Ramos, i kërkoi Rubiales ndihmë për të fituar çmimin prestigjioz të Topit të Artë.

Dhe sipas “El Confidencial”, ikona e Barcelonës Pique u përpoq të ndryshonte kalendarin e ekipit kombëtar në mënyrë që të mund të merrte pjesë në një ndeshje të Davis Cup me të dashurën dhe yllin e atëhershëm të popit Shakira në 2019.

Megjithatë, ndeshja përfundoi duke u luajtur të hënën siç ishte planifikuar. Spanja fitoi 5-0 ndaj Rumanisë, me Pique të pa përfshirë në skuadër.

Pique me sa duket tha: ‘Rubi, ne duhet të flasim për një çështje që është shumë e rëndësishme për mua dhe ju duhet të më bëni këtë nder në një mënyrë ose në një tjetër. Unë do të shpjegoj. E shoh që ka një ndeshje, që është Spanjë-Rumani… të hënën më 18 nëntor.

Të hënën e 18 nëntorit fillon edhe Kupa Davis në Madrid. Shakira do të bëjë inaugurimin, bashkëshortja ime do të këndojë, do të bëjmë një shfaqje të çmendur, pasdite do të ketë ndeshje.

Sigurisht, nëse po zhvillohet e njëjta ndeshje mes Spanjës dhe Rumanisë në Wanda, ne po kanibalizojmë njëri-tjetrin, po e shkatërrojmë njëri-tjetrin. Nuk e di se cili është kalendari i mëparshëm, nuk e di nëse mund të zhvendoset për të dielën, që do të ishte perfekt.

Nuk e di nëse luani të premten apo të enjten… Le të shohim çështjen e kalendarit, por e di që ende nuk keni filluar të shisni bileta dhe do të ishte e mundur ta zhvendosni atë, prandaj, le ta shikojmë atë. ‘

Rubiales supozohet se është përgjigjur: ‘Ok, do të shikoj nëse është e mundur, nuk e di nëse është e mundur, por nëse është, ne do ta provojmë.’/ h.ll/albeu.com