Të shtëna jashtë stadiumit, 3 të plagosur (VIDEO)

Tifozët e Milwaukee Bucks ranë në panik pas përfundimit të lojës kundër Boston Celtics, me një person të panjohur që hapi zjarr në një zonë tifozësh.

Raportet fillestare thanë se dy persona u plagosën, por shifrat zyrtare tani thonë se numri është tre, përfshirë një vajzë 16-vjeçare. Si i mituri ashtu edhe dy të tjerët janë në gjendje të mirë shëndetësore, jashtë rrezikut për jetën. /albeu.com/

BREAKING: 1 man shot near MLK & Highland. First responders on the scene now. ⁦@MilwaukeePolice⁩ say the injuries are not life threatening. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/YYtK7Ym1Xj — Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022

With more than a minute left in the game, fans start sprinting out of Deer District. pic.twitter.com/WqKPGejrAw — Natalie Shepherd (@NewsNatalie) May 14, 2022