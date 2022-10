Të gjithë lojtarët që kanë fituar Topin e Artë në Real Madrid

Karim Benzema do të ngrejë sot pasdite Topin e Artë të vitit 2022. Sulmuesi 34-vjeçar do të shpërblehet për sezonin e tij të jashtëzakonshëm dhe do të marrë çmimin që e akrediton si futbollistin më të mirë në botë. Francezi ishte çelësi që Real Madridi ngriti titujt e Ligës, Ligës së Kampionëve dhe Superkupës së Spanjës.

Në këtë mënyrë dhe sapo të zyrtarizohet pasditen e sotme, Karim Benzema do të bëhet lojtari i shtatë që fiton Topin e Artë me fanellën e Real Madridit.

Nga fichajes.com tregon futbollistët e ndryshëm që kanë fituar Topin e Artë që kur titulli filloi të jepej në vitin 1956. Duhet theksuar se në disa raste janë lojtarë që po atë vit kishte mbrojtur edhe ngjyrat e ekipeve të tjera. Kështu, ndërsa Luis Figo kishte luajtur edhe për Barcelonën, ​​Ronaldo Nazario e kishte bërë këtë për Interin dhe Fabio Cannavaro me Juventusin.

Sa lojtarë të Real Madridit kanë fituar Topin e Artë

1957 – Alfredo DiStefano

1959 – Alfredo DiStefano

2000 – Luis Figo

2002 – Ronaldo

2006 – Fabio Cannavaro

2013 – Cristiano Ronaldo

2014 – Cristiano Ronaldo

2016 – Cristiano Ronaldo

2017 – Cristiano Ronaldo

2018 – Luka Modric. /G.D albeu.com/