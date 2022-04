Të bashkuar për Ronaldon, tifozët e Liverpoolit në mbështetje të CR7

Dita e djeshme është një nga ditët më të errëta të Cristiano Ronaldos dhe familjes së tij. Sulmuesi portugez njoftoi se një nga binjakët e tij të sapo lindur ndërroi jetë. Ky lajm preku të gjithë dhe sigurisht kanë ardhur reagime të shumta nga të gjithë.

Ndërkohë ditën e sotme Manchester United do të përballet me Liverpool në takimin e javës së 33-të në Premier League dhe sigurisht kjo sfidë nuk është aspak e zakontë për yllin portugez që vjen vetëm një ditë pas tragjedisë familjare që po përjeton.

Në një moment të tillë nuk mund të flitet për futboll dhe sipas “Dayli Mail”, tifozët e Liverpoolit kanë përgatitur diçka emocionuese për ta nderuar, respektuar dhe ngushëlluar yllin portugez.

“Kam lexuar se tifozët e Liverpoolit do t’i japin mbështetje Ronaldos në minutën e 7-të të ndeshjes së sotme. Ata do të duartrokasin për një minutë për nder të CR7. Ju lutemi, bëjeni të gjithë ju që do të shkoni në stadium sonte. Tragjedia nuk njeh ngjyra”, ka shkruar një tifoz i Liverpoolit.

“Mendoj se tifozët tanë do ta shfaqin klasin e tyre dhe ta shfaqim mbështetjen tonë për Cristianon dhe partneren e saj pas humbjes së djalit të tyre. Me një minutë duartrokitje në minutën e 7-të do t’ju tregojmë tifozëve të tjerë dhembshurinë e vërtetë. Rivaliteti nuk do të thotë asgjë në kohë si kjo”, ka shkruar një tjetër tifoz i “Reds”.

Kujtojmë se Ronaldo ka pesë fëmijë, Cristiano Jr, 11 vjeç, binjakët Mateo e Eva, dhe Alana 4 vjeç, si dhe vajzën e porsalindur, ndërsa çifti janë të lidhur që në vitin 2016. /h.ll/albeu.com