Të 4 ofertuesit synojnë ta blejnë Chelsea

Të katër ofertuesit synojnë të paguajnë me para në dorë për Chelsean dhe nuk kanë ndërmend të blejnë klubin me borxhe.

Oferta e Steve Pagliuca për Blutë do të përputhet me tre ofertat e tjera konkurruese në mungesë të borxhit, konfirmoi një burim i afërt me konsorciumin e bashkëpronarëve të Boston Celtics.

“Ne kemi qenë të qëndrueshëm gjatë gjithë kohës që kjo do të jetë një ofertë e besueshme dhe bindëse”, ka thënë për PA Sport një burim pranë ekipit të ofertës së Pagliuca.

Katër konsorciumet e përzgjedhura në listën e ngushtë kanë dorëzuar tashmë ofertat e tyre përfundimtare dje (e enjte) në Raine Group.

Banka tregtare e New Yorkut do të zgjedhë më pas një ofertues të preferuar, me shitjen e Chelseat që pritet të përfundojë në maj.

Shitja e klubit të Stamford Bridge mund të arrijë një ekskluzivitet rekord sportiv prej 3 miliardë funtesh, por gjithçka mbetet të sqarohet ditëve dhe javëve të ardhshme.

Lista e ngushtë me katër ofertuesit për blerjen e Chelseat

– Steve Pagliuca dhe Larry Tanenbaum

– Todd Boehly dhe Jonathan Goldstein

– Sir Martin Broughton dhe Lord Sebastian Coe

– Familja Ricketts. /Telegrafi/