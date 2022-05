Tashmë nuk është më mister, Inter bën ofertën e parë për Dybala

Inter ka kohë që ndjek me kujdes transferimin e Dybala.

Argjentinasi i u përshëndet me tifozerinë dhe ekipi e Juventusit dhe së shpejti do të jetë një lojtarë i lirë, ku transferimi i tij do të jetë me parametra zero.

Zikaltërit kanë kohë që e ndjekin, me Marottën që ka studiuar me kujdes çdo pistë.

“La Gazzetta dello Sport” shkruan se Interi tashmë ka paraqitur ofertën e parë për Dybala, një kontratë 4-vjeçare dhe një pagë prej 6 milionë euro në sezon. Tani pritet përgjigje nga argjentinasi./ h.ll/albeu.com