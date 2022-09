Tashmë e konfirmuar, Mauro Icardi me ekip të ri

Sulmuesi argjentinas, Mauro Icardi tashmë do të jetë me ekip të ri.

Pas një aventure të jashtëzakonshme tek Interi, ai u transferua më pas te PSG por nuk shkëlqeu asnjëherë.

Tashmë, trajneri i ri i klubit francez i tregoi derën argjentinasit duke i thënë se për të nuk ka më vend në ekip. I tensionuar për të gjetur një ekip, Mauro Icardi tashmë e ka zgjedhur atë dhe sot pritet të mbërrijë në Stamboll.

Gazetari i njohur Italian, Fabrizio Romano shkruan se tashmë është e konfirmuar se Icardi do të jetë lojtari më i ri i Galatasaray. PSG dhe klubi turk kanë firmosur marrëveshjen për një huazim të sulmuesit.

Ai do të zbarkojë sot në Turqi për të firmosur dhe për t’u prezantuar te ekipi i tij më i ri./ h.ll/albeu.com

Mauro Icardi to Galatasaray, here we go and confirmed! Icardi will fly to Istanbul together with his agents later today — loan deal now signed with PSG. 🚨🟡🔴🛩 #Galatasaray

PSG will pay main part of the salary, Icardi accepted days ago and it’s now completed. pic.twitter.com/J2cY2SvtO6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2022