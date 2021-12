Taktikat e reja të Rangnick dhe si do të ndikojnë ato tek Man Utd

Ndeshja e parë e Manchester United nën drejtimin e Ralf Rangnick përfundoi në një fitore 1-0 ndaj Crystal Palace të dielën, pasi gjermani vulosi shenjën e tij në krah.

Ai emëroi një skuadër të pandryshuar nga ajo që kaloi Arsenalin të enjten, por ishte një stil shumë i ndryshëm futbolli në krahasim me fitoren 3-2 kundër Topçinjve.

Sulmuesit bënë mirë

Marcus Rashford ishte ai që me të vërtetë impresionoi me etikën e tij të punës pasi filloi pothuajse në krye së bashku me Cristiano Ronaldon, i cili shumë besonin se nuk do të ishte në gjendje të mbante presionin e vazhdueshëm të kërkuar nga Rangnick. Edhe pse Rashford u largua nga fusha pas 75 minutash, përpjekjet e tij ndihmuan për të vendosur fitoren pasi Fred fshiu tërheqjen e Mason Greenwood në shtëpi vetëm një minutë më vonë.

Ndërsa Rashford ishte udhëheqësi i presingut, Ronaldo nuk qëndroi dhe e la atë ta bënte, siç e kishin sugjeruar disa. Superylli portugez ishte shumë më efektiv në përpjekjen për të rikthyer topin, gjë që lejoi që United të dominonte lojën me 61% të topit.

Formacioni pothuajse 4-4-2 nënkuptonte që Bruno Fernandes bëri shumë punë në zona të gjera gjatë gjithë lojës dhe ai ishte relativisht joefektiv si rezultat para se të largohej për Donny van de Beek.

Fernandes ka qenë lojtari i spikatur i United që kur iu bashkua klubit në janar 2020, por rikthimi i Ronaldos këtë verë e ka bërë që 27-vjeçari të zbehet disi në plan të dytë, ndërsa bashkatdhetari i tij vjedh meritat./h.ll/albeu.com