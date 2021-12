Takimi rastësor Al Khelaifi-Pogba, mediat fillojnë thashethemet për një transferim

Presidenti i Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi u takua me Paul Pogba në Francë së fundmi, duke ndezur zërat për një lëvizje të mundshme të verës në gjigantët e Ligue 1.

Me kontratën e Pogba me Manchester United të skaduar në verë dhe pa asnjë shenjë se mesfushori po vendos stilolaps për një marrëveshje të re, largimi i tij duket gjithnjë e më i mundshëm. Paratë sigurisht që nuk janë një çështje për PSG-në, dhe ata kanë bërë një zakon kohët e fundit të blejnë lojtarët kryesorë në transferime falas me aftësinë e tyre për të ofruar kontrata të larta.

Sergio Ramos, Leo Messi, Gianluigi Donnarumma dhe Georginio Wijnaldum arritën të gjithë në transferime të lira verën e kaluar me marrëveshjet e tyre që kishin skaduar me klubet e tyre përkatëse. PSG nuk do të ishte vetëm në ndjekjen e Pogba-s, me Real Madridin, Barcelonën dhe Juventusin gjithashtu të lidhur.

Megjithatë, muskujt e tyre financiarë do t’i vendosin ata në vendin e shoferit dhe një kthim në Francën e tij të lindjes ka të ngjarë ta joshë Pogban në një ndryshim të tillë. Los Blancos janë lidhur prej kohësh me Pogban, veçanërisht gjatë dy periudhave të Zinedine Zidane me klubin, por kërkesat e larta të Manchester United për një tarifë transferimi i kishin përjashtuar ata në çdo përpjekje.

Madje edhe në rast të lirë, Madridi mund të mos jetë aq i gatshëm të bëjë biznes me Mino Raiola për klientin e tij, me politikën e transferimit të Florentino Perez që ka kaluar në fokusin te të rinjtë./h.ll/albeu.com