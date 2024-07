Surprizon Rakitic, bashkohet me Hajduk Split

Ivan Rakitić surprizon me skuadrën e re, firmos me Hajduk Split. Mesfushori kroat ka firmosur një kontratë deri në fund të sezonit, me opsionin dhe për një sezon tjetër. Lajmi është bërë I ditur nga klubi kroat.

“Hajduk Split ka kënaqësinë e veçantë të konfirmojë se Ivan Rakitić do të veshë fanellën e bardhë sezonin e ardhshëm! Një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e futbollit kroat, pak para mesnatës, nënshkroi kontratë me Hajdukun deri në fund të sezonit të ardhshëm me opsionin zgjatje të mëtejshme për një sezon tjetër”.

“Ivani do të mbërrijë në Split dhe do të prezantohet në mënyrë ceremoniale në konferencën për shtyp me fillim nga ora 19:30 në sallën Bijeli. Në pjesën e dytë të sezonit të kaluar, ai u transferua nga Sevilja te Saudi Al-Shabab, me të cilin tani ka ndërprerë kontratën për t’iu bashkuar Hajdukut, ku do të mbajë fanellën me numrin 11”.