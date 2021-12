Surprizojnë motoçiklistët, vishen si Babagjysh në rrugët e Sofjes për një event bamirësie (VIDEO)

Një gjest human është filmuar në rrugët e Sofjes në Bullgari. Një grup motoçiklistësh kanë bërë një marshim ndryshe në rrugë, të veshur si Babagjyshi i vitit të ri.

Kjo xhiro ndryshe, ishte organizuar për bamirësi për fëmijët që kanë më shumë nevojë për një buzëqeshje dhe dashuri në këtë periudhë festash.

Një gjest i ngjashëm ishte bërë edhe në Coimbra të Portugalisë./albeu.com/

A fleet of bikers dressed as Santa Claus took to the streets of Sofia for an annual charity event.

