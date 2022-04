Supersfida Man.City-Liverpool, Guardiola me “dhimbje koke”, mungon Dias

Në Premier League ditën e diel në orën 18:30 do të luhet një nga supersfidat e kësaj jave ku përballë njëra-tjetrës do të vihen dy kuadrat që aktualisht udhëheqin edhe kampionati anglez.

Manchester City do të presë Liverpool në një sfidë e cila do të luhet për vendin e parë, pasi vetëm 1 pikë i nda dy ekipet mes tyre me citizenët që mbajnë vendin e parë, ndërsa “The Reds” renditen të dytët.

Për këtë takim “Qytetarët” e Pep Guardiolës do të kenë një mungesë të rëndësishme pasi, Ruben Dias është i dëmtuar dhe nuk mund të jetë gati për këtë takim.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë trajneri në konferencën për shtyp ku tregohi se Dias do të jetë mungesa e madhe e kësaj supersfide./ h.ll/albeu.com