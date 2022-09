Superliga, ndizet PSG-Juve: Akuza të reja mes Agnellit dhe Al-Khelaifi

Ndeshja e madhe e Ligës së Kampionëve mes PSG-së dhe Juventusit nuk do të japë vetëm spektakël në fushë. Ndeshja mes dy skuadrave paraqet edhe një ngjarje të rëndësishme politike.

Sipas protokollit të UEFA-s, Andrea Agnelli dhe Nasser Al-Khelaif do të dalin ballë për ballë. Një takim i tensionuar duke pasur parasysh të shkuarën e lidhur me Superligën, këndvështrimet e ndryshme për këtë çështje dhe akuzat përkatëse për tradhti, shkruan albeu.com.

Sipas skuadrës, presidenti i Juventusit do të fajësonte atë të PSG-së se ishte informatori i Ceferinit dhe se i kishte treguar detaje rreth Superligës, ndërsa për Al-Khelaif, Agnelli do të ishte përpjekur të “vriste Championsin me projektin e tij”.

Pas kaosit të Superligës, në fakt, Agnelli dhe Nasser Al-Khelaif ndërprenë marrëdhëniet.

Sipas ekipit, në fakt, në muajt e fundit Agnelli ka tentuar të kontaktonte me Al-Khelaifi duke i dërguar një mesazh, por ai nuk do të kishte marrë asnjë përgjigje. Një përgjigje që ndoshta mund të vijë gjatë darkës së UEFA-s për ndeshjen e madhe mes parisienëve dhe bardhezinjve. /albeu.com/