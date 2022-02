Superliga, Ceferin: Nuk kam më marrëdhënie me Agnellin, jam gati të flas me klubet rebele

Aleksander Ceferin, presidenti i UEFA -s , rikthehet të flasë për Superligën, duke mos braktisur tonet e ashpra:

“Ishin 48 orë stresuese dhe intensive edhe për shkak të marrëdhënies që kam pasur me Andrea Agnelli-n: tani ai nuk ekziston më. Jam akoma i tronditur duke menduar se si njerëz të caktuar, për interesat e tyre, janë gati të vrasin futbollin nga një ditë në tjetrën”.

Megjithatë, Ceferin u jep dorën të ashtuquajturve klube rebele: “Unë nuk kam problem me ta, por pasi na kanë goditur me thikë, u takon atyre të telefonojnë. Nuk ka asgje personale as me Agnellin. Ata mendojne akoma se Superliga ekziston njësoj si ata që besojnë se toka është e sheshtë. Por të paktën në 10 vitet e ardhshme ky kërcenim nuk ekziston, jo dikush e dëshiron atë, përveç atyre që mendojnë se futbolli ka të bëjë me paratë”. /albeu.com/