Superkompjuteri vlerësoi shanset e Barcelonës për t’u kualifikuar nga grupi i Champions me Bayernin dhe Interin

Superkompjuteri SuperJohn, i vendosur në Birmingham, parashikoi rezultatet e fazës së grupeve të Champions League për Barcelonën.

Në parashikimin e tij, kompjuteri mori parasysh faktorë të ndryshëm: formën e ekipit, skuadrat, rezultatet e mëparshme, rezultatet historike midis klubeve, madje edhe ndikimin e sistemit VAR. Ja çfarë ndodhi.

Kompjuteri beson se Barça do të dalë nga grupi me vështirësi, por gjithsesi. Barça do të zërë vendin e dytë përpara Interit dhe Viktoria Plzen.

Skuadra e Xavit do të shënojë 10 pikë, Bayerni që del nga vendi i parë do të ketë 12 pikë.

Interi do të humbasë nga Barça me një pikë dhe do të bjerë në Ligën e Evropës. /albeu.com/