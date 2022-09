Superkompjuteri parashikon rezultatin e saktë të supersfidës mes Bayern dhe Barçës

Barcelona do të luftojë për të marrë hak, pasi tre takimet e fundit të skuadrave përfunduan me rezultatin total 14:2 në favor të rekordmenit gjerman. Edhe Bayerni do të jetë i vendosur për të fituar, nuk ka gjasa që gjermanët të duan të ndërpresin serinë e tyre të pamposhtur në fazën e grupeve të Champions League.

Skuadra e Nagelsmann po kalon një fazë të vogël ristrukturimi: skuadra e Mynihut po mësohet të luajë pa një sulmues të theksuar, rolin e të cilit në sezonet e fundit e ka luajtur sulmuesi aktual i Barçës, Robert Lewandowski, shkruan albeu.com.

Superkompjuteri i projektit FiveThirtyEight emëroi ekipin gjerman si favoritin e ndeshjes:

Por superkompjuteri SuperJohn parashikoi që takimi të përfundonte me rezultatin 1:1.

Duket se ndeshja mes Bayernit dhe Barçës do të bëhet shumë emocionale, Champions League na jep gjithmonë kthesa të papritura dhe ne presin surpriza dhe një lojë të bukur.

Cili është parashikimi juaj për ndeshjen? /albeu.com/