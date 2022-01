Super ofertë për Aubameyang nga Arabia Saudite

Arsenali ka një mundësi të shkëlqyer për të hequr qafe nënshkrimin milioner të pierre-Emerick Aubameyang pasi, sipas Telegraph, ka një ofertë të shijshme për sulmuesin gabonez, i cili ka një kontratë deri në qershor 2023. Al-Naasr He i Arabisë Saudite e dëshiron atë në huazim me një opsion për të blerë.

Aubameyang nuk ka luajtur për Arsenalin që nga 6 dhjetori dhe Mikel Arteta, trajneri i tij, i hoqi shiritin e kapitenit për shkak të një problemi disiplinor. Sulmuesi shkoi në Kupën e Afrikës me Gabonin, por u infektua me Covid dhe sipas Federatës së Futbollit të vendit të tij, si pasojë vuan nga probleme me zemrën. Aubameyang është kthyer në Londër dhe u testua të mërkurën.

Gjithmonë sipas medias në fjalë, Arsenali, i cili këtë të enjte konteston gjysmëfinalen e Kupës së Ligës angleze kundër Liverpoolit nuk i është përgjigjur Al-Nassr-it për ofertën për momentin nga sulmuesi gabonez. r.t/albeu.com