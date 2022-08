Super ndeshja e Premier League, Manchester United – Liverpool: Formacionet zyrtare, vendimi për Ronaldon

Manchester United dhe Liverpool mbyllin këtë javë të tretë të Premier League.

Në “Old Trafford” në orën 21:00 do nisë super ndeshja, e tanimë janë bërë publike edhe formacionet zyrtare.

Kujtojmë që asnjëra prej skuadra ende nuk ka arritur të marë një fitore në këtë sezon të ri, me Liverpoolin që ka dy barazime dhe United që ka dy humbje.

Për United, Ronaldo do ta nisë nga stoli këtë ndeshje, ndërsa për Liverpool mungon Nunez për shkak të kartonit të kuq./albeu.com

📋 Erik’s named our line-up to face Liverpool.

Here’s how we line up for #MUNLIV at Old Trafford tonight 👊⚪

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2022