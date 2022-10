Ashtu sic e konfirmoi ditën e djeshme trajneri Simone Inzaghi, ka ardhur momenti që Kristjan Asllani ta nisë nga minuta e parë në kampionat, kushtëzuar edhe nga dëmtimet.

Shqiptari do t’i zërë vendin Brozovic, i cili është i dëmtuar dhe do ta plotësojë repartin me Calhanoglu dhe Barrela.

Ndërkohe “zikaltërit” në sulm do të kenë dyshen Dzeko – Lautaro, pasi Lukaku nuk ia doli.

Ndërkohë që Roma e Mourinhos do të udhëhiqet nga Dybala dhe Zaniolo, me Abraham jashtë.

Formacionet zyrtare:

/albeu.com