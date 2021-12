Pas atij super goli të Calhanoglu në minutën e 15, Interi ka arritur të shënojë edhe të dytin në Olimpico.

Sulmuesi boshnjak, Edin Dzeko kë dërguar topin në rrjetë në minutën e 24 duke i dhënë qetësi dhe siguri të tijve. /albeu.com

Jogada trabalhada espetacular da Inter, termina com Hakan Çalhanoglu ajeitando para Dzeko cravar o dele. A lei do ex nunca falha.

Roma 0-2 Inter. pic.twitter.com/UrUNE7GkTA

