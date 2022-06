Gjermania ka dyfishuar rezultatin ndaj Italisë në fundin e pjesës së parë.

Ndeshja e cila po luhet në kaudër të grupit të 3 në Ligën A, po dominohet nga vendasit.

Skuadra gjermane do të shkojë në pushim e qetë me rezultatin e dyfishtë, ndërsa në krahun tjetër Italia, do të duhet të ndryshojë shumëçka për të tentuar të paktë një barazim

