Pas 45 minutave të para të mbyllura në barazim 1-1, vendasit kanë arritur të kalojnë sërish në avantazh sapo ka nisur e dyta.

Për “topçinjtë” topin në rrjetë e ka dërguar Grabriel Jesus në minutën e 49./albeu.com

GOAL Arsenal 2-1 Spurs (49 mins)

Gabriel Jesus bundles the ball over the line to restores Arsenal's lead#ARSTOT

pic.twitter.com/aFIEzV9fAH

— DEAN FOOTBALL⚽ (@DEANFOOTBALL1) October 1, 2022