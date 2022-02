Super Bowl 2022 fitohet nga Los Angeles Rams

Matthew Stafford udhëhoqi një lojë dramatike me fitore në fund të lojës për të vulosur lavdinë e Super Bowl për Los Angeles Rams në tokën vendase të dielën mbrëma.

Qendërmbrojtësi zuri skuadrën e tij në fushë përpara se të gjente Cooper Kupp për një goditje vendimtare në një fitore 23-20 në SoFi Stadium.

Stafford përfundoi me tre goditje teksa i dha sukses pronarit Stan Kroenke në pallatin e tij prej 5.5 miliard dollarësh.

Pronari Kroenke tha: “Jam vërtet krenar për këtë grup, të gjithë djemtë, jam shumë i lumtur për ta.

“Këta lojtarë janë të pabesueshëm. Ishte një lojë e vështirë dhe jam shumë krenar që e ekzekutuan atë fitore.

“Për sa i përket ndërtimit të këtij stadiumi, doli në rregull. Falë tifozëve të mëdhenj të Los Angeles, trofeu i tyre i parë Super Bowl në shtëpinë e Rams.”

Rams ishin prapa për të gjithë pjesën e dytë para se një epike 15-lojsh, 79-metra vrapim në çerekun e katërt e lëkundi atë në favor të tyre.

Ata patën një fillim të shkëlqyeshëm kur Cincinnati e bëri atë në të 4-tën poshtë në një thirrje të guximshme nga trajneri Zac Taylor, por ajo rezultoi mbrapsht në fytyrën e tij.

Pasimi i Joe Burrow ra i paplotë dhe Stafford përfitoi nga fusha e shkurtër duke goditur i pari.

Ai goditi Odell Beckham Jr me një pasim të shkëlqyeshëm prej 17 metrash në cepin e zonës së fundit dhe e përsëriti atë në çerekun e dytë me një rezultat prej 11 metrash ndaj Cooper Kupp.

LA mbajti një epërsi 13-10 në pjesën e parë përpara se Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige, Kendrick Lamar dhe i ftuari special 50 Cent të bënin një shfaqje mahnitëse të pjesës së parë.

Ngjarja me temë hip-hop ishte më e vjetra e Super Bowl-it, pasi mosha e kombinuar e yjeve ishte 286 vjeç.

Dre, hapi shfaqjen së bashku me reperin LA Snoop Dogg, 50 vjeç.

Reperi 50 Cent, 46 vjeç, performoi një version të hitit të tij të vitit 2003, In Da Club, ndërsa Mary J Blige, 51 vjeçe, joshë fansat me këngën e saj Family Affair, e cila u prodhua nga Dre.

Eminem gjunjëzoi gjatë performancës së tij, diçka që ai donte të bënte, por shefat e NFL donin që ai të shmangte, sipas Puck.

Tifozët e pëlqyen shfaqjen e pjesës së parë teksa dolën në Twitter për të komentuar.

Njëri tha: “Ai ishte shfaqja më e mirë e pjesës së parë të Super Bowl. Nëse keni lindur në vitet ’80 dhe në fillim të viteve ’90, ky ishte për fëmijërinë tuaj./ h.ll/albeu.com

