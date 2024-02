Super Albion Rrahmani – shënoi dy gola dhe shpallet lojtar i ndeshjes

Albion Rrahmani ka shënuar dy herë në fitoren e Rapid Bukuresht ndaj UTA Arad me rezultat 4-1.

Sulmuesi ynë arriti të shënojë që në minutën e parë për të hapur ndeshjen.

Rrahmani shënoi dhe në minutën e 82-të për 3-1 për të konfirmuar fitoren e skuadrës së tij.

Ai për këtë paraqitje u vlerësua me notën 9.1 nga Sofa Score, si lojtari më i mirë në ndeshje.

Rrahmani kishte edhe 43 prekje, dy pasime kyçe dhe krijoi dy raste të mëdha. /Telegrafi/

🇷🇴 Albion Rrahmani gets his 10th goal of the season for Rapid București against UTA Arad. 🔟🇽🇰

🇷🇴 Albion Rrahmani’s second of the night for Rapid București! ✌️

That’s now eleven on the season 🇽🇰🔥

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) February 28, 2024