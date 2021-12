Sulmuesi francez në “radarët” e Barcelonës

Anthony Martial mund të shohë fundin e kohës së tij në Manchester United në të ardhmen e afërt, me Barcelonën që do të ndjekë sulmuesin e pafavorshëm. Që kur Cristiano Ronaldo dhe Jadon Sancho mbërritën në verë, Martial ka rënë edhe më poshtë në Old Trafford. Interesimi i Barcelonës për Martial është raportuar nga Mundo Deportivo, i cili sugjeron që Xavi Hernandez vlerëson cilësitë e ish-lojtarit të Monacos.

Çfarë shkoi keq për Marcialin te Manchester United?

Kur Martial nënshkroi për Manchester United në shtator 2015, transferimi i tij prej 36 milionë funte e bëri atë adoleshentin më të shtrenjtë në kohën e nënshkrimit të tij dhe një nga perspektivat më emocionuese në Evropë. Ai e bëri fillimin e ëndrrave të kohës së tij në Manchester United duke shënuar në debutimin e tij në një fitore 3-1 ndaj Liverpool. Pas një sezoni të parë të suksesshëm, megjithatë, ai është zbehur ngadalë nga fotografia në klub. Gjatë kohës së Martial në klub ai ka fituar FA Cup, Europa League dhe Carabao Cup, me rëndësinë e tij në skuadër duke u zvogëluar nga viti në vit.

Çfarë mund t’i sjellë Martial Barcelonës?

Në kohën e tij, Martial është një lojtar elektrizues që mund t’u shkaktojë mbrojtësve lloj-lloj dhimbje koke. Vitet e tij të fundit në Manchester United kanë theksuar se ai është një lojtar me besim dhe është në maksimumin e tij kur luan vazhdimisht dhe ka besimin e trajnerit të tij. Nëse ai do të nënshkruante për Barcelonën, ai do të bënte një çift emocionues së bashku me Memphis Depay, i cili është përshtatur mirë me klubin që kur u bashkua pa pagesë nga Lyon në verë. Një tjetër arsye pse Barcelona mund të dëshirojë të nënshkruajë me Martial është sepse ai mund të tundojë bashkëkombasin e tij Ousmane Dembele që të nënshkruajë një kontratë të re me Barcelonën.

Klubi katalanas u kritikua gjerësisht për nënshkrimin e Luuk de Jong në huazim gjatë verës, por Martial do të shihej si një përmirësim i dukshëm ndaj holandezit.

Cfare tjeter?

Pavarësisht se Barcelona ka kontaktuar me Manchester United për disponueshmërinë e Martial, ata do të duhet të presin disa javë për të parë nëse ai do të dalë në shitje. Që nga shkarkimi i Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ka qenë në bisedime të avancuara me Ralf Rangnick, i cili do të bëhet menaxher i përkohshëm deri në fund të sezonit përpara se të marrë një rol dyvjeçar konsulent në klub, dhe ai mund të ketë plane të ndryshme për Marciale.

Xavi dhe Barcelona do të shpresojnë që ai të jetë i disponueshëm, edhe nëse është vetëm në huazim, me Blaugranat që kërkojnë të sjellin lojtarë me çmim të ulët në janar duke pasur parasysh situatën e tyre aktuale financiare./h.ll/albeu.com