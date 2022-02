Sulmohet nëna e Phil Foden, lojtari përleshet me tifozët (VIDEO)

Phil Foden dhe familja e tij, në këtë rast nëna (por edhe e dashura), janë lajmi i ditës në Angli.

Një video e postuar në rrjetin social Twitter një grup prej tre ose katër burrash qortuan mesfushorin ndërkombëtar anglez për paraqitjen e tij kundër Tottenham.

Supozohet se është nëna e Fodenit, dukshëm e shqetësuar, ajo që shtyn një nga mbështetësit e Qytetarëve, veprim të cilit njëri prej tyre i përgjigjet me grusht në fytyrë, pas së cilës gjithçka del krejtësisht jashtë kontrollit.

Nëna e Foden përballet me ta dhe merr ndihmë nga të tjerët – lojtari gjithashtu i bashkohet përleshjes, megjithëse shpejt këshillohet të qëndrojë jashtë saj. “Ik, ik!”, dëgjohet në video. /albeu.com/

Foden after fight party wasn’t going to well, wonder what the full story was 🤔 pic.twitter.com/BW1o9bbk5w

— Notorious Pep (@NotoriousGimp) February 20, 2022