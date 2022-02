Sule mes dy “zjarreve”, Real Madrid dhe Barcelona

Nicklas Sule sezonin e ardhshëm do të luajë në La Liga dhe mbetet vetëm të përcaktohet se cili do të jetë destinacioni i tij përfundimtar.

Reprezentuesi gjerman ka vendosur prej disa muajsh që nuk do të rinovojë kontratën me Bayern Munich dhe Spanja është bast i tij për të vazhduar karrierën.

Qendërmbrojtësi menaxhon oferta si nga Real Madrid ashtu edhe nga Barcelona dhe duket se nuk do të zgjedhë asnjë deri në fund të sezonit.

Fillimisht dukej se Real Madridi kishte një avantazh të lehtë për shkak të marrëdhënies miqësore që e bashkon me David Alaba , por konkurrenca e lartë që ai do të kishte te bardhezinjtë nuk përfundon duke e bindur gjermanin.

Nga ana tjetër, te Barcelona ai do të hynte në një klub që po rikonstruktohet dhe ku me siguri do të kishte një rol drejtues në vend të Piques, i cili aktualisht është në muzg të karrierës së tij.

Si Real Madridi ashtu edhe Barcelona kanë treguar tashmë kartat e tyre dhe fjalën e fundit do ta ketë Sule./albeu.com