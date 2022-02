Stuhia e fuqishme ka përfshirë Anglinë, ndalohet fluturimi i Tottenham për ndeshjen me Man.City-n

Britania e Madhe prej ditësh është përfshirë nga një stuhi e fuqishme e cila pritet të ndikojë edhe në kalendarin e ndeshjeve të Premier League.

Skuadra e Tottenham me shumë gjasa nuk do të mund të fluturojë drejt Manchesterit për ndeshjen me City-n.

Rruga e vetme është udhetimi me autobus që zgjat rreth 6 orë dhe është sfilitës për futbollistët. /albeu.com