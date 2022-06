Steven Zhang në Milano, sot mund të jetë komunikimi me presidentin e Chelsea për Lukaku

Sot mund të jetë dita vendimtare për rikthimin e Romelu Lukakut te zikaltërit.

Sipas “Corriere dello Sport”, mund të ketë gjithashtu një video-telefonatë mes Steven Zhang, i cili është rikthyer në Milano, dhe trajnerit të ri të Chelseat, Todd Boehly. Të dy nuk ishin takuar kurrë më parë dhe mund të ishte mundësia e duhur për të mbyllur marrëveshjen pa shumë pengesa.

Numri një i bluve nuk ka zgjedhur ende një drejtor sportiv dhe për këtë arsye do të mbështetet në indikacionet e Thomas Tuchel, ndërsa drejtuesit e Interit kanë folur tashmë me Sebastian Ledure, agjentin e Lukakut.

Figura e vënë në pjatë për fejesën është rreth 8 milionë, bruto rreth 10.5, dhe do të varet nga sa e shtrenjtë do të jetë kredia. Kërkesa e parë e britanikëve ishte 20 milionë euro, e zbritur menjëherë në 12, shifër nga e cila do të fillojmë të negociojmë./ h.ll/albeu.com