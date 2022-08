Stadiumi më i çuditshëm i futbollit: Treni kalon mes fushës dhe tribunës (VIDEO)

Ka një sërë gjërash që potencialisht mund t’i shpërqendrojnë lojtarët e futbollit gjatë ndeshjeve, por një tren që kalon me nxitim përpara fushës gjatë një ndeshjeje është padyshim një nga më të pazakontët nga të gjitha.

Megjithatë, ky është realiteti për ekipin amator sllovak TJ Tatran Cierny Balog, të cilët i luajnë ndeshjet e tyre pranë një linje hekurudhore ku trenat kalojnë rregullisht, edhe gjatë ndeshjeve, shkruan albeu.com.

Një video e postuar në rrjetet sociale nga një tifoz që ndiqte një ndeshje ku përfshihet skuadra sllovake tregon se sa të përqendruar duhet të jenë lojtarët ndërsa treni me avull udhëton përgjatë fushës gjatë ndeshjes.

A narrow gauge railway in Slovakia is passing through the middle of a soccer stadium 🤔🤯pic.twitter.com/oRNnQnLBKD

