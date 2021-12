Stadiumi i ri i Milanos, “Katedralja” e Populous do të jetë shtëpia e re e Milan-it dhe Inter-it

FC Internazionale Milano dhe AC Milan kanë kënaqësinë të njoftojnë se koncepti i paraqitur nga studio Populous, i njohur si “Katedralja”, ka rezultuar të jetë projekti i zgjedhur nga dy klubet. Në javët në vijim, detajet do të finalizohen për të të përcaktojë kushtet dhe zhvillimin e dizajnit të stadiumit të ri të Milanos.

Rezoluta e interesit publik të lëshuar nga Bashkia e Milanos nëntorin e kaluar parashikon, krahas ndërtimit të stadiumit të ri, rikonfigurimin e zonës ku ndodhet aktualisht Meazza, nëpërmjet krijimit në zonën San Siro të një lagje sportive dhe kohës së lirë, me një park të ri publik prej rreth 50 mijë metrash katrorë gjelbërim filtrues, si dhe reduktim të mëtejshëm të ndjeshëm të vëllimeve ndihmëse, deri në kufirin e përcaktuar nga Plani i Qeverisjes së Territorit.

Zona ku do të ndërtohet stadiumi i ri dhe rrethi i ri do të jetë tërësisht pedonale, me afërsisht 110 mijë metra katrorë sipërfaqe të gjelbëruara, 40% e sipërfaqes. Parkingjet, të cilat aktualisht përfaqësojnë 27% të sipërfaqes së zonës, do të jenë tërësisht nëntokësore në mungesë të parkingjeve sipërfaqësore. Shumë nga aktivitetet rekreative dhe sportive të planifikuara, të vendosura jashtë apo brenda hapësirave të rizhvilluara, do të jenë pa pagesë ose do të kenë marrëveshje me Bashkinë.

San Siro i ri do të projektohet nga selia italiane e Populous, në zyrat e saj në Milano, me mbështetjen e ekipit EMEA në Londër. Një ekip profesionistësh me aftësi multidisiplinare do të ndjekë projektin i cili do të çojë në një rritje të mundësive dhe shërbimeve për qytetarët, duke lejuar përmirësimin e cilësisë urbane të lagjes.

“Katedralja” dëshiron të përfaqësojë një ikonë festive të trashëgimisë artistike të qytetit. Projekti është frymëzuar, në fakt, nga dy prej ndërtesave më përfaqësuese në Milano, Duomo dhe Galleria Vittorio Emanuele, dhe do të çojë në krijimin e një stadium unik dhe i pamundur ngatërruar me të tjerët në botë.

FC Internazionale Milano dhe AC Milan konfirmojnë dëshirën e tyre për të nisur një projekt ekselence në Milano, i cili gjeneron vende të reja pune, përmirëson një zonë të rëndësishme urbane të qytetit dhe i ofron rrethit një park të ri publik prej mbi 50 mijë metra katrorë filtrimi gjelbërimi. . Prandaj, projekti do të përfaqësojë një mundësi të jashtëzakonshme për rinisje për qytetin e Milanos dhe për futbollin italian.

“Katedralja do të bëhet një nga stadiumet më ikonë në futbollin botëror. Ajo do të jetë një “shtëpi” e nivelit ndërkombëtar, moderne, e krijuar me porosi për klubet legjendare AC Milan dhe FC Internazionale Milano dhe do të përbëjë zemrën rrahëse të një distrikti të ri të qytetit. Do të jetë një stadium që të gjithë milanezët do ta gëzojnë për brezat që do të vijnë, në kulmin e qytetit dhe në gjendje të festojnë trashëgiminë e tij kulturore. Një stadium në Milano dhe për Milanin”, komentoi Christopher Lee, Drejtor Menaxhues – EMEA i Populous./ h.ll/albeu.com