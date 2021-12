Sprova e Braithwaite me babain e tij si fëmijë: Mendova, a më do ai vërtet?

Martin Braithwaite mori pjesë në një film dokumentar të “433” dhe “Lucky Mental” dhe kujtoi se si ishte fëmijëria e tij.

Sulmuesi i Barcelonës zbuloi se babai i tij ishte shumë i ashpër me të si fëmijë, marrë nga MARCA.

Rrëfimi më zemërthyes i sulmuesit danez vjen kur ai kujton edhe fëmijërinë e tij. “Babai im… e kam thënë shumë herë. Ai ishte shumë i ashpër me mua kur isha fëmijë. Dhe që kur isha fëmijë ishte shumë e komplikuar për mua. Nuk e kuptoja pse, sepse kur babai yt është shumë e vështirë për ju, ju filloni të mendoni tashmë. Bëni vetes pyetje të tilla si: A më do babai im me të vërtetë? thotë Braithwaite. /albeu.com/