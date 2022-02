Sport: Perez synon deri në mars të mbyllë pozitivisht çështjen e Erling Hallland

Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez dëshiron të bëjë “bingo” tejsa deri në mars ai ka bindur Erling Haland të veshë fanellën e “meringes”.

Dortmundi e di se në fund të sezonit aktual do t’i thotë lamtumirë Erling Haland. Pavarësisht se sulmuesi i ri është i përkushtuar në skuadrën e Luginës së Ruhrit deri në vitin 2024, disa skuadra po e shikojnë rastin e tij dhe po përgatiten të bëjnë lëvizjen e tyre në kuadër të sezonit të ri.

Ylli norvegjez ka qenë i hapur për diskutime me skuadrën e tij për të ardhmen e tij dhe duket se ka shprehur pakënaqësi për qëndrimin e Westphalias, duke theksuar se gjithçka që dëshiron është të luajë futboll.

80 golat në 79 ndeshje gjatë pranisë së tij në “Signal Induna Park”, i mjaftojnë Florentino Perezit.

Sipas “Sport”, i forti i Real Madridit dëshiron të befasojë të gjithë në verë me blerjen e Killian Mbappe, me të cilin tashmë janë bashkuar, edhe me Erling Haland.

Në fakt, sipas botimit spanjoll, Florentino Perez është absolutisht i bindur se do të arrijë nënshkrimin e sulmuesit norvegjez dhe do të arrijë të ketë në ekipin e tij, dy yje që do t’i çojnë madrilenët drejt lavdisë.

Megjithatë, “Sport” këmbëngul duke thënë se deri në mars presidenti i “merenges” dëshiron të mbyllë pozitivisht çështjen e Erling Hallland. /albeu.com/