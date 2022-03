Sponsorat braktisin Chelsean, 4 kompani po shqyrtojnë largimin

E enjtja ishte një ditë e trazuar për Chelsean, pasi klubi zbuloi se pronari Roman Abramovich ishte sanksionuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Si rezultat, Chelsea-t i ndalohet tani të shesë lojtarë ose të nënshkruajë lojtarë, si dhe të rinovojë kontratat.

Më vonë gjatë ditës, sponsori i fanellave të Chelseat, Three, njoftoi se ata kanë pezulluar përkohësisht marrëveshjen e tyre prej 40 milionë paund me Blutë dhe ofruesi i rrjetit celular lëshoi ​​​​deklaratën e mëposhtme.

“Në dritën e sanksioneve të shpallura së fundmi nga qeveria, ne i kemi kërkuar Klubit të Futbollit Chelsea që të pezullojë përkohësisht sponsorizimin tonë ndaj klubit, duke përfshirë heqjen e markës sonë nga bluzat dhe rreth stadiumit deri në njoftimin e mëtejshëm”, thuhet në deklaratën e Three.

“Ne e kuptojmë se ky vendim do të ndikojë te shumë tifozë të Chelseat që ndjekin me pasion ekipin e tyre.

“Megjithatë, ne mendojmë se duke pasur parasysh rrethanat dhe sanksionin e Qeverisë që është në fuqi, është gjëja e duhur që duhet bërë”.

Nike, Hyundai dhe Zapp po shqyrtojnë të njëjtin vendim

Sipas “Daily Mail”, Nike po konsideron gjithashtu pezullimin e marrëveshjes së sponsorizimit me Chelsean.

Marka sportive amerikane arriti një marrëveshje 15-vjeçare me Blutë me vlerë 900 milionë paund në 2015-ën, dhe nëse ata do ta pezullonin këtë marrëveshje, kjo do t’i kushtonte Chelsea-t 540 milionë paund gjatë viteve të ardhshme.

Një kompani tjetër që konsideron të ardhmen e tyre si sponsor i Chelsea është Hyundai. Kompania koreano-jugore e automobilave ra dakord për një marrëveshje pesëvjeçare me Chelsean në vitin 2018 me vlerë 10 milionë paund në vit dhe ata kanë lëshuar një deklaratë.

“Hyundai është bërë një nga partnerët më të fortë në futboll ndër vite dhe kompania e mbështet sportin që të jetë një forcë për të mirën”, thuhet në deklaratë.

“Aktualisht jemi duke e vlerësuar situatën me Chelsean”.

Ndërkohë, Zapp, aplikacioni për start-up të ushqimeve, gjithashtu ka deklaruar se po monitorojnë situatën dhe do të marrin një vendim për lidhjet e tyre me Chelsean.

Chelsea ka 16 sponsorë gjithsej, si Trivago, sponsor i kompleteve stërvitore të Bluve, si dhe Yokohama Tyres, Vitality, Hublot, Cadbury dhe Singha, ndër të tjera.

Nga të gjitha këto marrëveshje, më e rëndësishmja nga pikëpamja financiare është marrëveshja me Nike, pasi marka sportive kontribuon çdo vit me rreth 56 milionë paund nga të ardhurat e Chelseat./ h.ll/albeu.com