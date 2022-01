Spektakël në “Villa Park”,  Coutinho nuk humb kohë për të shënuar dhe barazuar rezultatin ndaj United (VIDEO)

Manchester United dukej se po shkonte i sigurtë drejt një fitoreje të rëndësishme në Villa Park pas dy golave të Fernandes.

Por hyrja e Coutinhos ka ndryshuar ndjeshëm lojën e vendasve pas inkuadrimit në minutën e 68. Fillmisht ishte Ramsey ai që ngushtoi rezultatin në minutën e 77 dhë më pas Coutinho barazon në minutën e 82.

Një debutim fantastik ky për brazilianin e padyshiruar të Barcelonës./albeu.com

Coutinho with a goal and assist inside 10 minutes on his Aston Villa debut 👏 pic.twitter.com/SucItMfDlK

