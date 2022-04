Spanjollët zbulojnë “kurthin” e Ronaldos, inatoset keq kur shënon Fernandes (VIDEO)

Cristiano Ronaldo u largua nga Real Madrid në vitin 2018, por shtypi spanjoll vazhdon t’i kushtojë vëmendje hapave të portugezit.

Deportes Cuatro, me disa kamera të drejtuara nga CR7 gjatë lojës me Maqedoninë e Veriut, zbuloi “kurthin” dhe zhgënjimin e sulmuesit gjatë lojës në Estadio do Dragao, pavarësisht se Kombëtarja kishte garantuar fitoren, 2-0, ndaj Maqedonisë dhe rrjedhimisht kualifikimin për Botërorin e Katarit.

Edhe në festën e golit të dytë të Bruno Fernandes, CR7 shkoi te Diogo Jota dhe i tregoi atij pakënaqësinë që nuk ia pasoi topin.

/albeu.com/ SHIKO VIDEON KETU