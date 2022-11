Spanja do të nisë sot Kupën e Botës teksa në 17:00 do të luajë ndaj Costa Rica në ndeshjn e parë të Grupit E.

Luis Enrique do të startojë me skemën 4-1-2-3 teksa qëndrës së sulmit do t’i besohet Asensios i ndihmuar nga krahët nga Torres dhe Olmo.

Formacionet zyrtare:

Spanja: Unai; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri; Ferran, Asensio, Olmo.

Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras. /albeu.com/