Spanja ka mundur të kalojë në avantazh ndaj Japonisë.

Në minutën e 12-të, një top i bukur nga krahu i djathtë i servirur nga Azpilicueta, Morata e ka dërguar mrekullisht në rrjetë pas një goditje me kokë./ h.ll/albeu.com

Alvaro Morata gives Spain the lead over Japan

December 1, 2022