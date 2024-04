Spanja ka në mendje pasardhësin e befasishëm të Luis de la Fuente

Spanja nuk ka në plan të shkarkojë trajnerin Luis de la Fuente së shpejti, me ish-trajnerin e U-21 që së fundmi që ka zgjatur marrëveshjen e tij deri në vitin 2026 për të përfshirë ciklin e Kupës së Botës.

Megjithatë, Federata Mbretërore e Futbollit Spanjoll ka në mendje trajnerë që mund ta pasojnë atë. Njëri prej tyre në veçanti ka të ngjarë të shkaktojë trazira.

Sipas Cadena SER, trajneri i Barcelonës Xavi Hernandez është një opsion që pëlqehet shumë brenda Federatës si një trajner i mundshëm i Spanjës në të ardhmen.

Nuk është bërë e qartë nëse Xavi do të ishte i interesuar për këtë, megjithëse sigurisht ai ishte zemra rrahëse e ecurisë më të suksesshme ndërkombëtare të Spanjës, duke fituar dy Kampionate Evropiane dhe një Botëror në harkun e katër viteve.

Kjo nuk do të thotë se një marrëveshje do të realizohej gjithashtu. Për disa kohë dukej sikur Marcelino Garcia Toral do të ishte pasuesi i Luis Enrique, ndërsa trajneri i Athletic Club, Ernesto Valverde, duket më larg punës.

Ky lajm del gjithashtu pas raportimit të interesit për Xavin nga Chelsea, Neëcastle United dhe Ajax, gjë që do të sugjeronte se dikush po përpiqet të rrisë aksionet e tij. /Telegrafi/