Spanja po dhuron show ndaj Costa Ricës. Pas një pjese të parë spektakolare, edhe e dyta nis furishëm.

Iberikët kanë shënuar golin e 4, sërish me Torres me sulmuesin e Barcelonës që e mbyll me dopietë pasi pas golit u zëvendësua menjëherë. SHIKO GOLIN /G.D albeu.com/