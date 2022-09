Sot luhet Champions League, spikat super sfida Bayern Munich-Barcelona

Sot luhen ndeshjet e dyta të grupeve të Champions League.

Raundi i dytë nis me ndeshjen Plzen-Inter, ku zikaltërit duhet me patjetër të marrin tre pikët. Fitorja do t’i jepte një shpresë Interit të tentonte vendin e dytë në grup, ku në përbërje ka Bayern dhe Barcelona, të dyja me nga një fitore.

Super sfida e mbrëmjes është ajo midis Bayern Munich dhe Barcelona, për të cilën gjithë ndjekësit e futbollit do të fokusohen te kjo sfidë, e cila do të shohë gjithashtu Lewandowskin përballë ish-klubit të tij./ h.ll/albeu.com

Të gjitha sfidate ditës së sotme: