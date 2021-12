Sondazhi i FIFA-s tregon se mbështetësit janë në favor të Kupës së Botës çdo 2 vjet

Sipas një sondazhi të porositur nga FIFA dhe i zbuluar vetëm pjesërisht këtë të premte, shumica e mbështetësve do të ishin në favor të Kupave të Botës më të shpeshta.

Pavarësisht kundërshtimit të fortë të udhëhequr nga UEFA, Konfederata e Futbollit të Amerikës së Jugut dhe Shoqata e fuqishme Evropiane e Klubeve, FIFA ende synon të dyfishojë frekuencën e Kupës së Botës duke e organizuar atë çdo 2 vjet, marrë nga RMC Sport.

Në planin e saj të madh të komunikimit, FIFA ka vendosur të nxjerrë një sondazh të ri. Me rezultate që përgjithësisht shkojnë në drejtimin e tij, sigurisht. Si pjesë e këtij “anketimi të gjerë”, të kryer nga gushti deri në nëntor 2021, 77,000 njerëz u pyetën “për dëshirën e tyre të mundshme për të parë më rregullisht Kupat e Botës, për shembull çdo dy vjet. /albeu.com/

🌐 Global survey reveals majority of fans favour more frequent @FIFAWorldCup and @FIFAWWC tournaments 🏆

📺 Watch the webinar & learn more 👉 https://t.co/Mr6Ubb98e4 pic.twitter.com/xum0JMzyLT

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2021