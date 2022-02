Sondazh: Ja sa % e lojtarëve nuk e duan Kupën e Botës çdo dy vjet

Futbollistët profesionistë kundërshtojnë mbajtjen e Kupës së Botës çdo dy vjet, ku 75% e tyre janë në favor të mbajtjes së Kupës së Botës çdo katër vjet, sipas një sondazhi të bërë nga Fifpro, shoqata e lojtarëve botërorë, të publikuar sot.

Fifpro ka intervistuar më shumë se 1000 futbollistë profesionistë meshkuj në mbarë botën për dëshirat e tyre për të ardhmen e programit ndërkombëtar, të cilin FIFA do të dëshironte ta reformonte për të pritur Kupën e Botës çdo dy vjet.

Sipas një studimi të Fifpro, 77% e lojtarëve evropianë dhe aziatikë preferojnë një Kupë Botërore çdo katër vjet, krahasuar me 63% për lojtarët nga Amerika

Polemika është më e rëndësishme mes lojtarëve afrikanë, të cilët vetëm 49% duan të ruajnë formën e tyre aktuale, ndërsa të tjerët ndahen midis propozimeve për Kupën e Botës çdo dy vjet dhe çdo tre vjet.

“Ka një kërkesë në tregjet e vogla dhe të mesme për zhvillimin dhe forcimin e ngjarjeve ndërkombëtare,” tha Fifpro, e cila dëshiron të “inkurajojë investimet në turnetë rajonale”.

Të pyetur për ngjarjen e tyre të preferuar, 81% e lojtarëve në mbarë botën zgjedhin kampionatin e tyre kombëtar ose Kupën e Botës “në ciklin e tij aktual katërvjeçar”.

“Vetëm 21% e lojtarëve besojnë se zëri i tyre respektohet dhe se mirëqenia e tyre merret parasysh në mënyrë adekuate nga FIFA”, tha sekretari i përgjithshëm gjerman i FIFpro-s, Jonas Baer Hoffmann. /albeu.com/

