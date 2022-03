Sky Sport: Kessie-Barça e kryer, zbulohet kontrata

Tashmë nuk ka më dyshime pasi Kessie do të jetë një lojtar i Barcelonës sezonin e ardhshëm.

Mesfushori aktual i Milanit deklaroi më përpara se nuk do të rinovonte kontratën me klubin italian. Ai i shte i hapur në transferim për disa ekipe, ku mendohej në fillim se ai do të kalonte te Tottenham, por jo.

Sipas “Sky Sports”, Kessie ka arritur një marrëveshje me Barcelonën dhe ka pranuar transferimin te spanjollët.

Ai ka mbështetur vizitat me klubin blaugrana dhe kontrata e cila ai do të nënshkruaj është 7 milionë euro plus bonuse për 4 vite./ h.ll/albeu.com