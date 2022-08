Lojtarët festuan kur mësuan se Cristiano kërkoi largimin

Rasti i Cristiano Ronaldos nuk ka pushuar së habituri gjatë gjithë verës, pasi u bë e ditur se ylli portugez dëshironte të largohej nga Manchester United për t’iu bashkuar një tjetër klubi që mund të luante në Champions League. Në fakt, Jorge Mendes përfaqësuesi i tij nuk ka reshtur së punuari për të lehtësuar një largim duke ofruar pothuajse të gjitha klubet në Europë që mund të luajnë kompeticionin më të lartë europian,edhe pse ende pa sukses.

Pikërisht për këtë arsye, CR7 vazhdon të jetë lajm çdo ditë që kalon, që është një ditë më pak për të gjetur një rrugëdalje, me pak më shumë se 48 orë para mbylljes së merkatos. Duket se askush nuk dëshiron të ketë lidhje me yllin e United dhe largimi fillon të komplikohet seriozisht. Edhe trajneri i Sportingut të Lisbonës kërcënoi se do të jepte dorëheqjen nëse portugezi do të vinte në skuadër dhe Borussia Dortmund kërkoi publikisht që të ndalonin lidhjen e tij me CR7.

Tani zbulohen informacione të reja për Cristiano Ronaldon që e lënë sërish në një vend të keq. Siç raporton ESPN dhe konfirmohet nga Daily Mail, lojtarët e skuadrës aktuale të Manchester United festuan kur mësuan se portugezi kishte kërkuar nga bordi i klubit anglez që ai të dëshironte të largohej, afërsisht në fillim të korrikut, shkruan Mundo Deportivo.

Pas komunikimit, portugezi humbi parasezonin për shkak të ‘problemeve personale’ të supozuara, të cilat e mbajtën atë larg skuadrës deri praktikisht një javë para fillimit të Premier League.

Padyshim, mënyrat sesi ai e ka përballuar situatën nuk kanë qenë më të mirat dhe kanë ndihmuar në krijimin e atij armiqësie ndaj tij në dhomat e zhveshjes, deri në atë pikë sa të festojë se dëshiron të largohet. Në fakt, sipas ESPN, sulmuesi është një figurë që ndan dhomat e zhveshjes, duke u ankuar vazhdimisht për të metat e shokëve të tij. Dhe duhet kujtuar se ai e nisi në humbjen poshtëruese 4-0 të Brentford kundër United, edhe pse nga ndeshjet në vijim ai doli nga pankina duke e nisur si zëvendësues.

Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atletico Madrid, Borussia Dortmund dhe Sporting Lisbona janë disa nga klubet që kanë refuzuar ardhjen e CR7. Nga ana tjetër, Erik Ten Hag ka deklaruar vazhdimisht në një konferencë për shtyp se ka sulmuesin dhe se dëshira është që ai të qëndrojë, por në asnjë moment nuk ka komentuar për ‘pak lidhje’ që ekziston mes Cristianos dhe pjesës tjetër të shokëve të tij të skuadrës.

Në orët e fundit është bërë i ditur lajmi se Napoli mund të jetë plumbi i fundit që luan në Ligën e Kampionëve, por për këtë ata duhet të plotësojnë një sërë kërkesash që Aurelio De Laurentiis ka vendosur si një, kushti i ardhjes së tij: Të vijë si huazim, me United të paguajë pagën e lartë, së dyti, që klubi anglez të blejë Victor Osimhen si zëvendësues të Cristiano Ronaldos, duke e vlerësuar sulmuesin nigerian në jo më pak se 100 milionë euro. Kalojnë orë të ndërlikuara dhe vendimtare për të ardhmen e portugezit. /albeu.com/