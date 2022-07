Skriniar aprovon rinovimin me Interin, tashmë sllovaku kushton +80 milionë euro

Milan Skriniar i ka dhënë tashmë dritën jeshile rinovimit pesëvjeçar me Inter me 5 milionë euro plus bonuse në sezon.

Sipas “Corriere della Sera”, kjo nuk garanton mostransferimin e Skriniar te PSG, por zikaltërit i kanë bërë të qartë francezve që për kartonin e tij nuk pranohen nën 80 milionë euro.

Skriniar është një lojtar shumë i pëlqyer nga tifozeria e Interit, madje para disa ditësh ata i dërguan një mesazh të qartë drejtuesve./h.ll/albeu.com